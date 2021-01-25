Gine Körfezi Korsan Saldırıların Merkez Üssü!

MV Mozart gemisinin saldırıya uğraması, bir personelin öldürülmesi ve 15 mürettebatın kaçırılması ile birlikte gözler yeniden Gine Körfezi’ne çevrildi. Oysa bu münferit bir olay değil. Son yıllarda Gine Körfezi’nde benzer saldırıların yoğun bir şekilde yaşanmasıyla birlikte, denizcilik otoriteleri bu bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırılmasını talep ettikleri çok sayıda açıklama yayımladılar.

Uluslararası Denizcilik Bürosu’nun verilerine göre 2018 yılında Gine Körfezi’nde 78 korsan saldırısı düzenlenirken, bu sayı 2019’da 119’a çıktı. 2020 yılının ilk 9 ayında ise 132 saldırı gerçekleştirilirken, 85 denizci fidye için kaçırıldı. Dünyadaki korsan saldırılarının yüzde 90'ı Gine Körfezi'nde yapılıyor. Bu bölge, dünyanın en tehlikeli deniz sahası olarak biliniyor.

Uluslararası Denizcilik Bürosu Direktörü Michael Howlett konuyla ilgili, geçtiğimiz sene, “Mürettebatlara karşı şiddet, zaten büyük baskı altında olan bir iş gücü olan denizcilik için artan bir risktir. Gine Körfezi'nde bıçak ve silahlarla donanmış saldırganlar artık her tür gemide mürettebatı hedefliyor. Herkes savunmasız” açıklamasında bulunmuştu.

13 Temmuz 2019 tarihinde yine aynı bölgede bir Türk gemisi saldırıya uğramış, kaçırılan 10 personel, Nijerya güvenlik güçlerinin operasyonuyla kurtarılıp, Abuja’daki Türk Büyükelçiliği’ne teslim edilmişti.

Vira Haber – Özel Haber