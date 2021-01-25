Datça'da Balıkçı Teknesi Alabora Oldu: 4 Balıkçı Kurtuldu, 1 Kişi Kayıp

Muğla'nın Datça ilçesinde, içerisinde 5 balıkçının bulunduğu tekne alabora oldu. Teknedeki 4 balıkçı kendi imkanlarıyla kurtulurken 36 yaşındaki Yankı Kocabaş denizde kayboldu. Kayıp balıkçıyı arama kurtarma çalışmaları deniz yüzeyinde sürüyor. Çalışmalar sırasında bir erkeğe ait cansız beden bulundu. Cansız bedenin Yankı Kocabaş'a ait olmadığı belirlendi.

Datça'nın kırsal Yazı Mahallesi'nden 5 arkadaş dün saat 18.00 sıralarında, Knidos İskandil Burnu açıklarında tekne ile balık avına çıktı. Bir süre denizde kalan grup, dün saat 23.00 sıralarında rüzgarın etkisini artırması üzerine Knidos sahiline dönüş yapmaya karar verdi. Saatte hızı 40 kilometreye kadar çıkan kuvvetli lodos karşısında dalgalara yenilen tekne, ilçe merkezine 40 kilometre mesafedeki, antik Knidos kenti açıklarındaki İskandil Burnu yakınlarında alabora oldu.

Denize düşen balıkçılar yüzerek kıyıya çıkmaya çalıştı. Üzerlerindeki dalgıç kıyafetleri Burak Ballı, Tuna Kocabaş, Kenan Kargın ve Erkan Korkut'un kıyıya çıkmalarına yardımcı oldu. Yankı Kocabaş'ı da kurtarmak isteyen Ballı, dalgalar nedeniyle başarılı olamadı. Arkadaşlarının, kuvvetli bir dalgayla denizde kaybolan Kocabaş'ı arama çalışmaları sonuç vermedi.

Sabah saatlerinden itibaren arama çalışmalarına, sahil güvenlik ve jandarma ile Datça Arama Kurtarma Gönüllüleri (MAG-AME) ekipleri de katıldı. Denizden üç sahil güvenlik botu, havadan ise bir helikopter arama çalışmalarında bulunurken, Yazı Mahallesi gençleri dalgıç kıyafetleriyle deniz dibinde arama yaptı. Yapılan çalışmalarda kayıp gencin ceketi ve bazı eşyalarına ulaşıldı.

Deniz dibindeki arama kurtarma çalışmalarına 2 saat sonra ara verildi. Çalışmalar 1 helikopter, 3 Sahil Güvenlik botu ile deniz yüzeyinde devam ediyor.

Vira Haber