Korsanların Saldırdığı M/V Mozart Gemisinden İlk Görüntüler!

İstanbul merkezli Boden Denizcilik işletmesindeki Mozart isimli konteyner gemisine Gine Körfezi'nde deniz haydutları tarafından yapılan saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde köprü üstünü ele geçirmiş korsanların mürettebatı darp ederek gemiden çıkardığı görülüyor.

4. Kaptan Furkan Yaren 2. Mühendis Farman Ismayılov'un hayatını kaybettiğini ve kendisinin bacağından yaralandığını söylemiş, korsanların gemiden 15 kişiyi darp ederek aldıklarını açıklamıştı. Kaptan Yaren saldırının ardından korsanların elektronik seyir cihazlarının kabolarını söktüğünü ve kör bir şekilde seyir yaptıklarını belirtmişti.

Vira Haber