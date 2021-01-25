Çeşme’den Çalınan Tekne Yunanistan’da Bulundu!

Tinos Liman Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili 33 yaşındaki bir Rus kaptanın tutuklandığı belirtildi.

Çeşme Dalyan Marina’dan çalındıktan sonra Sahil Güvenlik ekiplerine yakalanmamak için Yunanistan’ın Sakız Adası’nın batısından güneye indiği belirtilen teknenin, Tinos Adası ‘Kionia’ deniz bölgesinde karaya oturduğu, Rus uyruklu bir kişinin de tekne ile yasadışı yollarla Yunanistan’a girmekten tutuklandığı öğrenildi.

‘P’ Ajansının bilgilerine göre, Yunanistan’a ait iki devriye botunun olay yerine gittiği ve tekneye müdahale ettiği öğrenildi.

Mykonos yakınlarındaki Tinos Adası yakınlarında kumluk bölgede karaya oturan teknenin işlemlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye’ye gönderileceği öğrenildi.

Vira Haber