Mersin'de Ruhsatsız Balık Avlayan Kişiye 4 Bin 364 Lira Ceza
Güvenlik güçlerinin kaçak balık avcılığıyla mücadelesi devam ediyor.
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Mersin'de ruhsatı olmadan yasa dışı su ürünleri avcılığı yaptığı belirlenen balıkçıya 4 bin 364 lira ceza kesildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Erdemli ilçesinde yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik denetim gerçekleştirdi.
Kontrollerde, ruhsat tezkeresi almayan bir kişinin balık avı yaptığı tespit edildi.
Balıkçıya 4 bin 364 lira idari ceza uygulandı.
Vira Haber
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Etiketler : mersin, erdemli, kaçak avcılık
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