Balık Tarlasından Üç Bin İstihdam

Adana'nın Karataş ilçesine bağlı Adalı Mahallesi’nde hayata geçirilen proje, 2022 yılında tamamlanacak. Akdeniz Su Ürünleri İhracatçıları Birliği (ASHİB) Başkan Vekili Ali Can Yamanyılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu’nu ziyaret edip proje hakkında bilgilendirdi. Su ürünleri sektörünün 2020 yılında ihracatını yüzde 4 artırarak, 1 milyar 53 milyon dolarla tarihinin en yüksek seviyesine ulaştırdığını kaydeden Yamanyılmaz; ASHİB’in planladığı tarla balıkçılığı projesinin bölgeye büyük bir ekonomik canlılık getireceğini, sektörün üretim kapasitesi ve ihracat hacminde büyük bir artış sağlayacağını anlattı.

Yamanyılmaz, “Karataş’ın Adalı Mahallesi’nde denize yakın 6.300 dönüm verimsiz arazide planladığımız ihtisas OSB’miz, 215 parselden oluşuyor. 300 milyon lirası altyapı yatırımları olmak üzere yaklaşık 2 milyar liralık yatırımla kuracağımız ihtisas OSB’mizde üç binin üzerinde insana istihdam imkânı sağlayacağız. İstihdam edilenlerin iki bini kadın çalışanlarımızdan oluşsun istiyoruz. 60 bin ton üretim kapasitesine sahip ihtisas OSB’mizde, yıllık 500 milyon dolar ciro ve 250 milyon dolar ihracat hedefliyoruz. Bölgemiz ve ülke ekonomisine sağlayacağı kazanımlarından dolayı Cumhurbaşkanı’mızın projemizi bizzat takip ediyor olması da bizlere gurur veriyor. OSB'nin faaliyete geçmesiyle ihracatta yeni rekorlara imza atılacak. Ülkemizin kalkınmasına, üreticilerimizin ve halkımızın refahının artmasına büyük katkı sunulacak. Bütün imkânlarımızı seferber ederek yıl sonuna bu projeyi yetiştireceğiz” diye konuştu.

Vira Haber