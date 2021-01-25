Antalya Kumluca’da Biyokütle Tesisi Kurulacak

Antalya’nın Kumluca ilçesinde kurulması planlanan katı atık depolama, enerji üretim ve bertaraf tesisinin inşaatı ve 29 yıl işletilmesi için ihale yapılacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı, Batı Entegre Atık Değerlendirme Geri Dönüşüm Enerji Üretim ve Bertaraf Tesisleri ile Düzenli Depolama Sahası’nın yapımı ve 29 yıl boyunca işletilmesi işleri için, kapalı teklif usulüyle, ihale yapacak. Tesiste evsel katı atıkların yanı sıra bölgede her yıl yoğun olarak biriken sera atıkları da bertaraf edilecek.

İhale 05 Şubat 2021 tarihinde, saat 14.00’te, Antalya Büyükşehir Belediyesi (BŞB), Encümen Toplantı Salonu’nda yapılacak.

İhale için 45.000.000 lira tahmini bedel ile her yıl Yİ-ÜFE oranında arttırılacak olan 40.000 lira aylık kira bedeli belirlendi. İsteklilerin bu bedeller üzerinden, toplam 1.351.200 lira geçici teminat verecekler.

İhale evrakı Antalya BŞB, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nda mesai saatleri içinde ücretsiz olarak görülebilecek ve Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na yatırılması gereken 2.000 lira karşılığında, aynı yerden temin edilebilecek.

Tekliflerin en geç ihale günü, ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında, Antalya Büyükşehir Hizmet Binası’nda bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Başkanlığına teslim edilmesi ya da aynı saatte ulaşacak şekilde postayla gönderilmiş olması gerekiyor.

Vira Haber