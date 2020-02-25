Gine Körfezi'nde 33 korsan yakalandı

Dünyanın en tehlikeli deniz sahası olarak bilinen Gine Körfezi, sık sık korsan saldırılarıyla anılıyor. Geçen sene aralık başında korsanlar, körfezde Angola'dan Togo'ya giden Marshall Adaları bandıralı petrol tankerine saldırı düzenlemiş, gemideki 20 Hint denizciyi kaçırmıştı. Bunun üzerine düzenlenen operasyonla Nijerya' da 33 korsanın yakalandığı belirtildi.

Korsanlar, Kasım 2019'da da Benin'in ekonomik başkenti Kotonu'ya 9 mil uzaktaki sularda seyreden Norveç menşeli kargo gemisine saldırı düzenlemiş, kaptanla birlikte gemideki 8 kişilik mürettebatı alıkoymuştu.

Geçen yıl temmuz ayında ise Nijerya açıklarında silahlı kişiler, bir Türk gemisine saldırarak 18 kişilik Türk mürettebattan 10'unu fidye için kaçırmıştı. Kaçırılan gemiciler, Nijerya güvenlik güçlerinin operasyonuyla kurtarılmış, Abuja'daki Türk Büyükelçiliği'ne teslim edilmişti.

Vira Haber