Giresun'da Adadan, Karaya Yüzme Yarışması Yapıldı

Giresun Adası’ndan başlayıp, Botanik Park'ta sona eren 3 bin metrelik yarışmaya 6 kategoride 100’den fazla sporcu katıldı.

Jandarma Teşkilatı’nın kuruluşunun 185. yıldönümü Giresun’da çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. Kutlamalar kapsamında mitolojik efsanelere konu olan Doğu Karadeniz’in tek yaşanabilir adası Giresun Adası’ndan karaya Açık Su Yüzme Yarışması düzenlendi. 6 ayrı yaş kategorisinde 100’den fazla sporcunun katıldığı yarışma, Giresun Adası’ndan başlayarak Botanik Park’ta son buldu.

Giresun Adası’ndan yaklaşık 1.5 saat sonra sahile ulaşmaya başlayan yarışmacılara ise Türk Bayraklarıyla donatılmış balıkçı tekneleri ve Sahil Güvenlik botları eşlik etti.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte yarışmacıları sahilde bekleyenler ise yöresel sanatçıların sahne aldığı müzik eşliğinde eğlendi.

Yarışların sonucunda ise dereceye girenlere Giresun Belediye Başkan Vekili Dr. Taner Yazıcı, Giresun İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Özgür Özer, İl Emniyet Müdürü Recep Güzelyazıcı, Giresun Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Ergün ve protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.

Program sonunda vatandaşlar, kurulan stantları gezerek İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde bulunan araç ve ekipmanları inceledi.

Vira Haber