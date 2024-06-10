Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 11 İşçi Alımı Yapacak
7 kaptan-gemi adamı, 2 tahlisiye personeli ve 2 büro memuru statüsünde personel istihdamına ilişkin başvurular, İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü kılavuz kaptan-gemi, tahlisiye personeli ve büro memuru branşlarında istihdam yapılıyor.
Başvuru Süreci ve Şartları:
İlgilenen adayların başvurularını İstanbul İş İlanları Kurumu İl Müdürlüğü veya internet üzerinden www.iskur.gov.tr adresinden online olarak yapmaları gerekiyor.
Başvuru süresi 14 Haziran 2024 tarihinde sona erecek.
Adayların başvuru yapabilmesi için belirli şartları taşıması gerekiyor. Bu şartlar;
TC vatandaşı olmak,
Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak,
Askerlik hizmetini tamamlamış olmak (erkek adaylar için),
Belirtilen yaş aralığında bulunmak,
Kaptan-gemi adamı alımı 7 kişi 00008345569 İŞKUR iş ilanları numarası ile başvuru kabul edilecek.
Tahlisiye personeli alımı 2 kişi 00008345320 İŞKUR ilanları ile başvuru alacak.
Büro memuru alımı 2 kişi 00008345495 İŞKUR kamu iş ilanları ile başvuru alacak.
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