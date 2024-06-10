TYF Türkiye Yat Şampiyonası İptal Edildi

Türkiye Yelken Federasyonu’nun 19 – 23 Haziran 2024 tarihleri arasında Çeşme’de gerçekleştirilmesi planlanan TYF Türkiye Yat Şampiyonası’na kısa süre kala iptal ettiğini duyurması ve iptale dair mücbir bir neden açıklamaması camiada tepkiyle karşılandı.

Türkiye Yelken Federasyonu’nun sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamaya tepki gösteren sporcular izinlerini ayarladıklarını, otel ve nakliye ödemelerinin yapıldığını belirterek özellikle zaten zar zor buldukların sponsorlarına konuyu açıklamakta zorlanacaklarına dikkat çektiler.

Vira Haber