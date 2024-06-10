Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde Denizcilik Meslek Yüksekokulu Kuruldu

Çanakkale’nin kıyı sahil şeridi uzunluğu, coğrafik, ekonomik, sosyal ve stratejik konumu dikkate alındığında, ülkemize ve bölgemize ivme katması beklenen Meslek Yüksekokulu, ilgili alanlarda pozitif bilimler ile eğitim ve öğretim verecek.

Denizcilik Meslek Yüksekokulu, Gemi İnşaatı, Sualtı Kaynak Teknolojisi, Mekatronik, Sualtı Teknolojisi, Deniz Liman İşletme ve Deniz Ulaştırma ve İşletme programları kapsamında eğitim sunacak. Çağdaş, yenilikçi ve zamana uygun programları ile öğrencilerin geleceğine yön vermeyi hedeflemektedir.

Yakın zamanda Yapay Zeka, Mavi Vatan ve Denizcilik kavramlarını zamanın gelişimine uygun modelleyerek, güçlü ve istikrarlı Türkiye’nin gelişimine destek vermeyi amaçlıyor. Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Halit Kuşku, “Türkiye’de denizcilik kavramı gelişecek ise, konumu ve durumdan ötürü bu kavramın gelişmesi için uygun şehirlerden biri Çanakkale’dir. Bu alanda ülkemizin en nitelikli öğrencilerini yetiştirmek üzere çalışıyoruz. Ülkemiz denizciliğinin stratejik hedeflerini daha yükseğe çıkartmayı, ülke ekonomisine ve ülkenin sosyal ve kültürel yaşamına olumlu destek vermeyi amaçlıyoruz. Denizcilik, ülkemizin temel ülkülerindendir” dedi.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu ise, “Küresel ekonomi, ticaret, sanayi, muharebe, teknoloji ve gelişimin son yıllarda denizlere doğru eğilim kazanması ile birlikte, su üstü ve su altında faaliyet gösteren sektörler hızla büyümeye yönlenmiş ve bu alanda yeni meslek grupları ortaya çıkmaya başlamıştır. Yükseköğretim Kurulu, güncel küresel gelişme ve buna bağlı eğitim alanlarının güçlendirilmesi hususunda hızlı ve başarılı hamlelerde bulunmaktadır. Ülkemiz, üniversitelerimiz ve öğrencilerimizin geleceklerine yönelik en uygun, en sürdürülebilir kararları alarak, geleceğimize bilimsel ve başarı odaklı bir kapı açmaktadır. Ayrıca, Yükseköğretim Kurulumuz; üniversitelerimizin stratejik konum, kültür, coğrafya ve durumlarına göre ilgili meslek yüksekokullarını planlamakta ve üniversitelerimizin başarı çıtasını daha ileri taşımaktadır. Bu kapsamda 671 km. kıyı uzunluğuna, 1 uluslararası su yolu (Çanakkale Boğazı) ve 2 denize kıyısı olan Çanakkale’nin, çalışkan ve dinamik kurumu olan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi bünyesinde Denizcilik Meslek Yüksekokulu faaliyete geçmiştir. Talep edilen, istihdam sorunu bulunmayan ve yüksek ücretli gelir garantili olan bu meslek gruplarında öğrencilerimizi en donanımlı ve bilgili şekilde yetiştireceğimize, bu alanda örnek olacağımıza, bölgemize ve ülkemize en verimli katkıları yapacağımıza inancım tamdır” dedi.

Vira Haber