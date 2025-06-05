Giresun'da Denize Atlayan Kurbanlık, Balıkçı Kulübesinde Yakalandı
Giresun'da kamyonetten indirildiği sırada sahibinin elinden kaçarak denize atlayan kurbanlık büyükbaş hayvan, balıkçı kulübesinde yakalandı.
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Giresun'da kurbanlık büyükbaş hayvan, kamyonetten indirildiği sırada sahibinin elinden kaçtı. Karadeniz Sahil Yolu'na çıkarak bir süre ters yönde ilerleyen hayvan, ardından Kumyalı Balıkçı Barınağı’ndan denize atladı. Yaklaşık 20 dakika suda kalan kurbanlık, karaya çıkıp bir balıkçı kulübesine sığındı. Belediye ekipleri tarafından uyuşturucu iğneyle sakinleştirilen hayvan, sahibine teslim edildi.
Vira Haber
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