Tamer Kıran’dan Kurban Bayramı Mesajı

Kıran mesajında, milli ve dini bayramların, geleneklerin nesilden nesile aktarıldığı önemli değerler olduğunu vurgularken, bu anlamlı günlerin kırgınlıkların geride bırakılması için bir fırsat olduğunu ifade etti.

Kıran mesajında, milli ve dini bayramların, geleneklerin nesilden nesile aktarıldığı önemli değerler olduğunu vurgularken, bu anlamlı günlerin kırgınlıkların geride bırakılması için bir fırsat olduğunu ifade etti.

Tamer Kıran, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“İslam aleminin en önemli günlerinden, barışı, kardeşliği, sevgiyi, saygıyı ve hoşgörüyü simgeleyen mübarek Kurban Bayramı’na ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Milli ve dini bayramlarımız, gelenek ve göreneklerimizin nesilden nesile aktarıldığı, birleştirici özellikleriyle toplumsal hayatımız içinde müstesna bir yere sahip, önemli ve özel günlerdir.

Manevi atmosferi yüksek böyle mübarek günleri bir vesile olarak görmeli, dargınlıkları, kırgınlıkları bir kenara bırakarak, kardeşlik duygularımızı daha da pekiştirmeli, daha da güçlendirmeliyiz.

Kurban Bayramınızı kutlarken, bayramın milletimize, İslam âlemine ve tüm insanlığa barış, huzur ve hayırlar getirmesini temenni ediyorum.”