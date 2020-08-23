Giresun'da Yaşanan Sel Felaketinde Hayatını Kaybedenlerin Sayısı Açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Giresun'daki sel felaketine ilişkin açıklama geldi.

"BAKANLARIMIN BANA SÖYLEDİĞİ BİZ BÖYLESİNİ DAHA ÖNCE YAŞAMADIK"

Başkan Erdoğan, Giresun'da yaşanan sel felaketi ile ilgili olarak, "İlk aldığımız haberlerde 5 ölümüz var. Yaralılarımızın sayısı 12 civarında. Kurtarılanlar 150'ye yakın. Aynı zamanda Rize'de de sel felaketi var, benim ilçem de dahil. Allah ölenlerimize rahmet eylesin, yaralılarımıza şifalar versin.

Devlet olarak tahribatı hep birlikte aşarız. Ben 3 bakanıma talimat verdim, orada çalışmalarını sürdürüyorlar. Bir taraftan yıkılan köprüler var, bir taraftan yıkılması gereken köprüler var. Bir an önce bunları aşalım. Bakanlarımızın bana söylediği; 'Biz bunu yaşamadık, o kadar ağır bir felaket" diye konuştu

BAKAN SOYLU SON DURUMU AÇIKLADI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sel felaketinin en ağır yaşandığı Dereli'de yaptıkları incelemenin ardından açıklamalarda bulundu.

5 JANDARMA VE BİR OPERATÖR DEREYE DÜŞTÜ

Soylu, 5 jandarma ve bir operatörün, menfezlerin çökmesi sonucu dereye düşerek kayboldukları, hala arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği istikamette de incelemlerde bulunduğunu söyledi.

Daha sonra Dereli ilçesine geldiğini belirten Soylu, "Hakikaten ben böyle bir tablo görmedim, Allah beterinden muhafaza etsin" dedi.

153 VATANDAŞ KURTARILDI, 11 KİŞİ KAYIP

Bakan Soylu ayrıca, 153 vatandaşın kurtarıldığını kaydederek, "Şu yukarıdaki düğün salonunda vatandaşlarımız ve toplam bununla birlikte 11 vatandaşımız daha arama kurtarılmayı bekliyor. Onlarla ilgili de gerek helikopterle gerekse iş makineleriyle gerekse arama kurtarma ekiplerimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

98 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

98 köy yoluna ulaşımın kapandığını aktaran Soylu, Tirebolu-Doğankent yolunun da hala ulaşıma kapalı olduğu, Dereli yolunun ise çalışmaların ardından açıldığı bilgisini paylaştı.