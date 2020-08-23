Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Deniz Sistemleri Teslim Töreni'nde Konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tuzla'daki Desan Tersanesi'nde düzenlenen Yeni Deniz Sistemleri Teslim Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şunları söyledi:

"ARTIK EN İYİLER ARASINDAYIZ"

Dünyanın ilk 100 savunma sanayii üretim listesinde 7 şirketle bulunmamız bunları rahatsız ediyor. Bizi de gururlandırıyor. Geleceğe güvenle bakmamızı sağlıyor.

"GELİN UÇAK GEMİMİZİ YAPALIM"

Türkiye dünyada savaş gemisi tasarlayıp üreten 10 ülkeden biridir. Deniz araçlarımızın silahları da yerli ve milli imkanlarla üretilmektedir. Kaybedecek tek anımız olmadığı bilinci ile çalışıyor ve üretiyoruz. Şimdi ben sektör öncülerimize çağrıda bulunuyorum. Gelin uçak gemisi de yapalım. Denizlerde caydırıcılığa ihtiyacımız var."

İlk sac kesimi Ekim 2018’de yapılan Acil Müdahale ve Dalış Eğitim Botları’ndan ilki 1 ay 13 gün, ikincisi ise 4 ay 13 gün önce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı resmi tören ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilecek.

YAZILIM VE PROGRAMLARDA TÜRK MÜHENDİSLİĞİ İMZASI

Yüzde 71’lik yerlilik oranı ile kendi sınıfında bir ilk olan projenin tüm yazılım ve programları tamamen Türk mühendisleri tarafından geliştirildi.

TÜRK LOYDU TARAFINDAN SERTİFİKALANDIRILDI

Tuzla’nın en büyük tersanelerinden Desan’ın önderliğinde yürütülen projede, şaft ve CU4 askeri standartlara uygun pervane, yüzde 100 yerli üretildi. Ayrıca böyle bir şaft ve pervane ilk kez Türk Loydu tarafından sertifikalandırıldı.

SAVUNMA SANAYİSİNE GÜÇ KATACAK

Projenin Türk savunma sanayii için önemine dikkat çeken Desan Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Kaptanoğlu, detaylara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Desan olarak 116 yıldır denizcilik sektöründe hem tersane, hem taşımacılık hizmetleri sunuyoruz. Gerek yurt içinde gerek yurt dışında birçok önemli projede yer aldık. Ancak bu projemiz diğerlerinden çok farklı anlamlar taşıyor. Ülkemizin ve savunma sanayimizin gücüne güç katacak bu özel proje ile yerli ve milli sanayimizin gücünü tüm dünyaya göstermiş olduk. Türk mühendislerimiz ve yerli firmalarımızla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde gurur duyulacak bir projeye imza attık. Türk denizciliği adına önemli bir eser olan bu proje ile neleri başarabileceğimizi bir kez daha gözler önüne serdik.” açıklamalarında bulundu.

TÜRK MÜHENDİSLERİ VE YERLİ FİRMALAR TARAFINDAN TASARLANDI

Acil Müdahale ve Dalış Eğitim Botları’nın her birinin içinde bulunan ve 4 artı 2 şeklinde tasarlanan modern ve donanımlı basınç odaları da tamamen Türk mühendisleri ve yerli firmalar tarafından tasarlandı. Proje; Türk askeri denizcilik projeleri arasında, tüm gemilerin aynı anda tamamlanarak teslim edildiği ilk proje olarak da kayıtlara geçmiş oldu. Tarihe geçen projenin şaft ve pervane sistemi, dümen sistemi, dizel jeneratörler, akustik izleme ve yakalama sistemi, gemi bilgi dağıtım sistemi, solunum hava kompresörleri, sabit basınç odası, dalış panelleri, ana tevzi tablosu, bot kontrol ve izleme sisteminin yanı sıra yangın algılama sistemi doğrudan, yüzde 100 yerli imkânlarla üretildi.

BOTLAR HANGİ GÖREVLERDE KULLANILACAK?

Türkiye’nin en köklü tersanelerinden olan Desan Tersanesi’nde üretile Acil Müdahale ve Dalış Eğitim Botları, olası kazalarda kurtarma dalgıçlığı ve acil müdahale operasyonlarını destekleyecek. Karadeniz, Akdeniz, Ege ve Marmara Denizi’nde yara alan, karaya oturan ve batan gemilerin yerlerinin belirlenmesinde görev alacak.

Acil Müdahale ve Dalış Eğitim Botları, dalgıç personelinin sığ ve derin su uygulamalı dalış eğitimlerinde de kullanılacak.

DESAN TERSANESİ HAKKINDA

Türkiye’nin en modern tersanelerinden biri olan Desan Tersanesi, İstanbul Tuzla’da 6 dönümü kapalı olmak üzere 60 dönümlük bir alana kurulmuştur. 4 adet 75 tonluk, 2 adet de 20 tonluk vinç ile toplamda 340 tonluk kaldırma gücü kapasitesine sahip olan Desan Tersanesi, bu alanda Tuzla Tersaneler Bölgesi’nde ilk sırada yer almaktadır. Nakliye gemilerinin üretiminde ve onarımında dünyaca ünlü şirketlerin çözüm ortağı olan Desan Tersanesi, askeri amaçlı gemilerin yapım ve yenileme işlemlerinde de hizmet vermektedir. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için Türkiye’nin yerlilik oranı en yüksek Acil Müdahale ve Dalış Eğitim Botlarını üreten Desan, NATO askeri gemilerinin üretim ve renovasyonunu yapabilmek için gereken sertifikaya sahiptir. Desan Tersanesi Kaptanoğlu Grup kuruluşudur.