Giriş Ve Çıkışlar Yasaklandı

Açıklama, Kocaeli Valiliği'nin internet sitesinde yayımlanandı.

ÖZEL TEKNE İLE SEYİR DE YASAK

Kurul, deniz yoluyla Kocaeli'ne giriş ve çıkışın, il sınırları içerisinde özel teknelerle seyir yapmanın koronavirüs salgını devam ettiği sürece yasaklanmasına oy birliğiyle karar verdi.

Ayrıca, Kocaeli dışından gelen ve ticari faaliyette bulunan balıkçı teknelerinde çalışan personelin, tekne dışına çıkmasına ve limana inmesine izin verilmeyecek.

BALIKÇILARIN DİKKATİNE!

Kentten başka şehirlere gidecek balıkçı tekneleri de bu uygulamaya tabi olacak.

İzmit Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi, 20 metreden küçük tüm temasları İzmit Körfezi'ne giriş ve çıkışlarında sorgulayarak ilgili kolluk kuvvetlerine bildirecek.

Öte yandan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi'ne iaşe, ibate ve hijyen malzeme desteğinde bulunulacak.

Vira Haber