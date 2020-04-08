RMI’den Covid-19 Açıklaması

Marshall Island Registry, Covid 19 krizinin ortasında, kaliteli bir organizasyon olarak pozisyonunu kuvvetlendiriyor.

Marshall Adaları Cumhuriyeti (RMI), yakın zaman önce ABD Sahil Güvenliği (USCG) 2019 Yıllık Raporu’nda yayınlandığı üzere, ABD Sahil Güvenliği’nin QUALSHIP 21 kadrosuna 1 Temmuz 2020-30 Haziran 2021 dönemi için kabul edildi. QUALSHIP 21 sertifikalı gemilerin yaklaşık üçte biri bu filodaki iş sahiplerinin ve işletmecilerin kalitesine örnek teşkil eden RMI bayrağını kullanıyor.

RMI Registry’e idari ve teknik destek sağlayan International Registries, Inc (IRI) Başkanı, Bill Gallagher, “Eşi görülmemiş 16. yılımız için QUALSHIP 21’i sürdürmekten ötürü gururluyuz” dedi ve şöyle devam etti: “Bu meydan okumayı perspektife oturtmak için RMI Registry bu seçkin QUALSHIP 21’de tanınmaya bir kez daha hak kazanırken diğer büyük kuruluşlarla mücadele ettiler ancak QUALSHIP 21’den ayrıldılar ve şimdi kazananlardan biri olarak RMI Registry, hak kazanamayan bayrakları ABD Sahil Güvenliği tarafından ek incelemelere tabi tutacak.”

Bill Gallagher, “İş sahiplerimiz ve işletmecilerimizle yakın iletişimleri ve ABD Sahil Güvenliği (USCG) ve dünyadaki diğer liman devleti kontrol (PSC) yetkilileri ile yürüttükleri etkin ve profesyonel iletişimleri için RMI Filo Operasyonları Ekibi’ni tebrik ediyoruz” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz Covid 19 salgınının ortasında, zor sularda seyrederken, gemilerimizin ve mürettebatımızın güvenliğinin yanı sıra deniz ortamının korunması öncelikler olmaya devam etmektedir.”

The RMI Registry kısa süre önce pandemik COVID-19 boyunca geçici alternatif protokollerini konu alan Deniz Güvenliği Danışmanlığı 13-20'yi yayınlamıştı. COVID-19 ile ilgili RMI Registry güncellemelerinin de yer aldığı bir RMI Registry web sayfası mevcut.

Filo Operasyonları Ekibi, denetlenmesi gereken tüm RMI bayraklı gemileri fiziksel muayeneye tabii tutup gerekli görüldüğü durumlarda tüm geçici protokollerin gerçekleştirilmesine dair değerlendirmeler yapmaktadır.

Nternational Registry'nin Başkan Yardımcısı Brian Poskaitis, "Mart ayının sonlarında liman kısıtlamaları nedeniyle beş uzaktan incelememizden ilkini gerçekleştirdik; Asya, Avrupa ve Amerika'daki gemiler için 36 uzaktan denetime sahibiz," şeklinde konuştu. “Bu kriz boyunca dünya genelimdeki güçlü Filo Operasyonları ekiplerimiz sayesinde Registry, PSC ile açık bir iletişim sürdürebildi.

Deniz taşımacılığı yapan tüm paydaşlar, COVID-19'un sebep olduğu aksaklıkları da göz önünde bulundurarak gerek ulusal gerek uluslararası mevzuata uyum sağlamak için ellerinden geleni yapmaktadırlar." Dedi.

Bill Gallagher, "Dünya çapında 28 ofisten oluşan ağımızda bazı ofislerimiz açıkken bazı ofislerimizde kontrollü bir uzaktan çalışma sağlanmaktadır; küresel ekibimiz güçlü bir tutum sergileyip tüm müşteri ve gemilerimize verimli ve hızlı bir hizmet sunmaya devam etmişlerdir" dedi.

Gallagher "Organizasyon olarak kalite bizim için sürekli bir taahhüttür. Amerika Birleşik Devletleri Sahil Güvenliği 'nin tanınırlığı, mal sahiplerimize, operatörlerimize ve diğer sektör paydaşlarına güçlü bir şekilde bağlı kalırken çabamızı sürdürdüğümüzü ve güvenlik ile kalitenin önceliğimiz olduğunu kanıtlar," diye ekledi.

Vira Haber