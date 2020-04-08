Fatih Sondaj Gemisi Çanakkale Boğazı’ndan Geçti

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Akdeniz ve Karadeniz'de sondaj yapmak için kullandığı 229 metre uzunluğunda ve 51 bin 283 groston ağırlığındaki gemi saat 11.30'da Ege Denizi yönünden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı.

Akdeniz'den gelen ve Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerine katılmak üzere seyreden gemiye Çanakkale Boğazı geçişi esnasında Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

Fatih, İstanbul'un Haydarpaşa Limanı'ndaki direk kısaltma işleminin ardından "15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçiş yaparak Karadeniz'e açılacak.

Vira Haber