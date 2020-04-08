Koronavirüs salgınına karşı balık satışlarının durma gelmesinin ardından Bakan Pakdemirli 3 boyunca zincir marketlerde levrek ve çipuranın maliyetine satılacağını duyurmuştu. Çağrıya tezgah balıkçıları da uyunca balık satışlarında patlama yaşandı

Eskişehirli balıkçılar yaptığı açıklamada sonra 5-6 gün içerisinde sadece Eskişehir’de 25 ton balık satıldığını söyledi.

“ÜCRETSİZ BALIK EKMEK DAĞITTIK”

Beraat Kandilinde vatandaşa ücretsiz balık ekmek de dağıtan Balıkçı Erkan Arslanbenzer, “Bu zor zamanlarımızda biraz elimizi taşın altına koyalım dedik. 2-3 saat bedava balık dağıtalım istedik. Bence iyi de oldu. Sabahtan bir yoğunluk vardı. Tekrar yoğunluk başladı. Herhalde akşama kadar devam eder. Yaklaşık 2 bin ya da 2 bin 500 ekmek arası düşünüyoruz inşallah. Şimdilik 250 kilo balık temizledik, 150 kilo daha temizleyeceğiz. Daha ilave gelirse inşallah devam edeceğiz. Kampanya aslında dün itibariyle bitti. Biz bugün hala devam ediyoruz. Allah izin verirse bir hafta daha devam ederiz” ifadelerini kullandı.

“KAMPANYADAN MEMNUNUZ”

Ayrıca Balıkçı esnafı Arslanbenzer, Bakan Pakdemirli’nin başlattığı maliyetine satış kampanyasıyla ilgili Eskişehir’den rekor geldiğini belirterek, “Yaklaşık 6-7 ton kadar tüketildi. Bundan sonra da bence daha fazla talep olur. Bağışıklık sistemine iyi geldiği için bence bu zaman en doğal şey balık tüketmek. Vatandaşın da talebi çok. Sırf bizim burası da değil. Marketler de baya sattı. Baya yoğunluk var. Eskişehir’de yaklaşık 20-25 ton balık tüketilmiştir. 20 tonun üzerinde rahat vardır, 6 gün içerisinde oldu. Bu Eskişehir için bir rekordur bence” dedi.

Vira Haber