Karadenizli Balıkçılarla İlgili Son Dakika Gelişmesi
Koronavirüs nedeniyle ülke dışındaki vatandaşların Türkiye’ye getirilmeleri hala devam ederken Moritanya’daki Karadenizli balıkçılardan da iyi haber geldi.
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Moritanya’da 50 tekne ve bin balıkçı olduğunu belirten Doğu Karadeniz Su Ürünleri Başkanı Ahmet Mutlu, ülkedeki balıkçıların sağlık durumlarının iyi olduğunu ayrıca bir teknenin de yolda olduğunu ve gelir gelmez karantinaya alınacağı bilgisini paylaştı.
Tedbirlerin alındığını ve balıkçılarla devamlı olarak irtibat halinde olduklarını dile getiren Mutlu, “Moritanya’daki Karadenizli balıkçılarda koronavirüs bulgusuna rastlanmadı.
Moritanya’dan yola çıkan bir teknemiz sözleşme süresi dolduğu için şu an İzmir’de bulunuyor. Yakın zamanda gelecektir. Gemiyle ilgili de Trabzon Limanını bilgilendirdik. Balıkçılarımız geldiği andan itibaren 14 gün karantina altına alınacak” diye konuştu.
Vira Haber
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Etiketler : Koronavirüs, Coronavirüs, Salgın, Karadeniz, Balıkçılık, Gemi, Moritanya, Deniz
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