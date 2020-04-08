Uluslararası Limanda Koronavirüs İndirimi

Çalışma kapsamında transit rejimine tabi yüklerin sevk işlemlerinde yaşanan beklemeler karşısında sektöre destek olmak için 30 Nisan 2020 tarihine kadar limandan karayolu ve demiryolu ile kapı çıkış veya iç boşaltım yapan veya yapacak olan konteynerlerin ardiye tutarları ve transit yük taşıyan araçların fuzuli işgaliye ücretlerinde yüzde 20 ile yüzde 50 arasında indirim uygulamasına gidildi.

Transit Konteyner Ardiye işlemlerinde Dry konteynerlerde hali hazırda uygulanmakta olan ilk 7 gün serbest süreye ilaveten, 8 ila 15 gün arası bekleme süresinde yüzde 25, 16 gün ve üzeri bekleme süresinde de yüzde 50 oranında indirime gidildi.

Yine soğutma tertibatlı konteynerler için ilk 7 günlük bekleme sürelerinde yüzde 20 indirim uygulanırken 8-15 gün arası bekleme sürelerinde yüzde 30, 16 gün ve üzeri bekleme sürelerinde de yüzde 50 indirim yapıldı.

Transit Araç Fuzuli İşgaliye ücretleri ise koşulsuz olarak yüzde 50 indirildi.

MERSİN ULUSLARARASI LİMANI'NDA ALINAN ÖNLEMLER

• Tüm liman paydaşlarının sağlığı göz önünde tutularak; tüm misafirlerin şirket binalarımıza ziyaretlerinin kabulü bir sonraki duyuruya kadar askıya alınmıştır.

• Limanımızda vardiya düzenine göre çalışan birimlerimiz, en üst düzeyde alınan tedbirler doğrultusunda 7/24 hizmet vermeye devam etmektedir.

• Vardiya düzeni dışında kalan çalışanlarımız, 23.03.2020 itibariyle bir sonraki duyuruya kadar dönüşümlü olarak uzaktan çalışma düzenine geçmiştir.

• Tüm ofis çalışanlarımıza her zamanki ofis telefon numaraları ve elektronik posta adresleri üzerinden ulaşılabilecektir.

• Operasyon / Dokümantasyona ilişkin talepleriniz ve ilgili tüm konularda, hali hazırda Port Portal sistemimiz üzerinde kullanmakta olduğunuz “Canlı Destek” uygulamamız ile https://www.mersinport.com.tr/iletisim/iletisim-bilgileri/ILETISIM/76/120/0 adresimiz üzerinden hizmet verilmeye devam edilecektir.

Vira Haber