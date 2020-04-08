Bodrum'da Yasağa Uymayan Sahilcilere Ceza

Bodrum’da yasak olmasına rağmen sahilde toplanıp birlikte alkol alan 6 kişiye para cezası kesildi.

Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamıda İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeler doğrultusunda sahilde toplanıp etkinlik yapmak yasaklanmıştı. Yasağa uymayanlara ise para cezası uygulanma kararı alınmıştı.

Türkiye’nin dört bir yanından yasağı uymayıp sahile etkinlik yapmak için gelen vatandaşlara ceza kesilmeye devam ediyor.

Son olarak Bodrum’da 6 kişinin yasağı hiçe sayarak sahilde alkol aldığı tespit edildi. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü, şahıslara işlem başlattı. Şahıslara 789-3150 TL arasında para cezası uygulanacak.

Vira Haber