Uluslararası Deniz Ticaret Odası, Salgın Döneminde Hangi Destekleri Sağladı?

• Salgın ile ilgili durum ICS tarafından günlük olarak takip edilmekte olup, üyelere konu hakkında gerekli tavsiyeler sunuluyor.

• Tüm büyük yardım kuruluşları ve Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonu (The International Transportation Workers’ Federation-ITF) katılımıyla, koronavirüs özel çalışma grubu toplantısı haftada bir ICS koordinesinde düzenleniyor.

Bahse konu grup Salı günleri toplanmakta olup, ortaya çıkan önemli konular ilgili birlik ve hükümetlere aktarılmakta, acil durumlardaki ihtiyaçları karşılamak üzere başarılı bir şekilde çalışıyor.

• ICS tarafından, çeşitli konularda işbirliği alanlarını görüşmek üzere Perşembe günü bir araya gelen Birleşmiş Milletler ajansları ile sektörler arası bir grup kuruldu.

Bu grup özellikle sertifikasyon ile ilgili hususların tartışılmasında ve gemi personeli değişiklikleriyle ilgili endişelerin dile getirilmesinde etkili oluyor. Ayrıca bahse konu grup IMO, ILO ve WHO tarafından hazırlanan gerekli sirkülerin yayınlanmasını sağlamaktan da sorumlu.

• Ayrıca ICS, kriz nedeniyle ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırılması hususunu tespit edebilmek için fon sağlayıcılarla birlikte çalışıyor.

Bunun neticesinde, çeşitli yardım kuruluşları tarafından, denizciler ve aileleri için yardım kampanyalarına katılanlara kolaylık sağlamaya yönelik olarak ihtiyaç duyulan acil bağış fonları oluşturuldu.

• ICS, denizcilik şirketlerine hangi limanların açık olduğu, koronavirüs ile ilgili bilinmesi ve yapılması gerekenler, bayrak devletleri, istihdam sağlayan devletler ve liman devletleri tarafından verilen, gemiler ile personelin yanı sıra toplum için gerekli eylemler hakkında tavsiye ve güncel bilgiler içeren bir portal (e-room) kuruldu. Portal kullanıcılarından kendi ülkeleri ile ilgili bilgileri paylaşması isteniyor.

• IMO tarafından, COVID-19’a özel bir web sitesi kuruldu.

• Uluslararası Deniz Ticaret Odası aşağıdaki hususların yerine getirilmesini önemle tavsiye ediyor:

1-Teste tabi tutulması gereken veya COVID-19 test sonuçları pozitif çıkan mürettebata ait bilgilerin ICS ile paylaşılması,(Yolcu ve yük gemilerinde, salgından etkilenen mürettebatın sayısını izlemek ve sonraki süreçte uygun önlemlerin alınmasını sağlamak için bahse konu hususları WHO ve IMO’ya bildirmek önem arz etmektedir.)

2-Gerekli tıbbi malzemenin tedarik sürecinde karşılaşılan sorunlar hakkında bilgi sağlanması,(Liste güncellenecek olup belirlenen malzemelerin elde edilmesinin mümkün olmaması durumunda potansiyel alternatiflerin belirlenmesi için WHO’dan tavsiye alınacaktır.)

3-Özellikle personel değişimi ile ilgili diğer istihdam ve personel milliyeti tespitine ilişkin hususların bildirilmesi,

4-Uluslararası düzeyde gündeme getirilmesi gerekebilecek salgına ilişkin ortaya çıkan diğer hususlar hakkında bilgi verilmesidir.

Vira Haber