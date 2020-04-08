Koronavirüs Küresel Liman Kısıtlamaları Haritası Yayınlandı

Ülkeler açısından, Çin limanlarında bulunan gemi ve mürettebatı üzerinde koronavirüs yayılmasıyla mücadele etmeye yönelik yeni kısıtlamalar getirilmesi güç bir süreç olacağı için bu kapsamda, Wilhelmsen Ships Service tarafından, “Coronavirus-Global Port Restrictions Map” online uygulaması geliştirildi.

Uygulamada bulunan liman veya ülkelerin üzerine gelerek tüm konumlardaki kısıtlamalar görüntüleniyor. Harita, günde iki kez güncellenip ve önceki 24 saat için güncellemelerin bulunduğu yerler öne çıkarılıyor.

Bahse konu harita uygulamasına https://wilhelmsen.com/ships-agency/campaigns/coronavirus/coronavirus-map/ adresinden erişim sağlanabiliyor.

Uluslararası Limanlar Birliği (International Association of Ports and Harbors-IAPH) tarafından sunulan haritaya https://sustainableworldports.org/world-ports-covid19-information-portal/ adresinden, ICS’nin önerdiği bir diğer Liman Kısıtlamaları Haritasına ise https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiN2I3MmJiYmYtYmYyNy00MGVkLWI0ZTktZDZmNTY4ZTBlMzM3IiwidCI6IjM5MGZkN2Q4LWUzMjktNDdiYy04MmY4LWM5NTY4NTg5MzYyYyIsImMiOjEwfQ%3D%3D adresinden ulaşılabiliyor.

Vira Haber