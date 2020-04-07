Hastane Gemisi İle İlgili Şok İddia
Hastane gemisi olarak kullanılacak USNS Comfort'taki bir mürettebatta koronavirüs tespit edildi.
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ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında New York'a gönderilen Amerikan Deniz Kuvvetleri’ne bağlı hastane gemisi USNS Comfort'taki bir mürettebatta koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.
ABD medyasının haberine göre, donanma, söz konusu durum geminin hasta almasını etkilemeyeceği iddia edildi.
USNS'den yapılan açıklamaya göre, “Gemi protokolleri takip ediyor; tüm mürettebat üyelerinin ve hastaların güvenliğini sağlamak için her türlü tedbiri alıyor” ifadelerine yer verildi.
Vira Haber
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Etiketler : Koronavirüs, ABD, Hastane Gemisi, Donald Trump, USNS Comfort
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