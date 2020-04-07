Hastane Gemisi İle İlgili Şok İddia

ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında New York'a gönderilen Amerikan Deniz Kuvvetleri’ne bağlı hastane gemisi USNS Comfort'taki bir mürettebatta koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

ABD medyasının haberine göre, donanma, söz konusu durum geminin hasta almasını etkilemeyeceği iddia edildi.

USNS'den yapılan açıklamaya göre, “Gemi protokolleri takip ediyor; tüm mürettebat üyelerinin ve hastaların güvenliğini sağlamak için her türlü tedbiri alıyor” ifadelerine yer verildi.

Vira Haber