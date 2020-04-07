Türkiye’de Günlerdir Etkili Olan 10 Fırtına Fotoğrafı

Günlerdir etkili olan şiddetli poyraz Türkiye’nin birçok yerinde etkisini göstermeye devam ediyor. Olumsuz hava şartlarını en iyi anlatan 10 fotoğraf.

1.Poyrazın hızı zaman zaman saatte 50 kilometreye ulaşıyor.

2.Fırtına nedeniyle Süleymanpaşa sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 15 şilep ile tanker, bugün de bekleyişini sürdürüyor.

3. Marmara Denizi dünden bu yana deniz ulaşımında olumsuz etkiliyor.

4. Şiddetli poyraz balıkçıları da olumsuz etkiledi.

5. Dün ava çıkamayan küçük tekne balıkçıları, bugün de denize açılamadı.

6. Poyrazın gün boyunca etkili olması bekleniyor.

7. Meteoroloji yetkilileri, şiddetli rüzgarın 3 gün daha etkisini sürdüreceğini belirtti.

8. Balıkçılara denize açılmamaları ve vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

9. Meteorolojinin fırtına için turuncu uyarı verdiği Kırklareli’de, etkisini gösteren şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar devrildi.

10.Bazı apartmanların da çatısı uçtu.

Vira Haber