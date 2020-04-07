İstanbul Boğazı'nın Rengi Değişti
İstanbul'da etkisi altına alan fırtına denizin rengini değiştirdi. Deniz renginin değiştiği anlar görüntülere yansıdı.
A+A-
İstanbul Boğazı'nda kuvvetli fırtına İstanbul Boğazı'nı etkisı altına aldı. Fırtına, İstanbul Boğazı'nın renginin değişmesine neden oldu.
Marmara Bölgesi'nde saatteki hızı 80 kilometreyi bulan fırtınayla birlikte renginin değişmesi görüntülere yansıdı.
Fırtınanın etkisiyle gemilerin de zorlukla hareket etmesi dikkat çekti.
Vira Haber
Bu haber toplam 89 defa okunmuştur
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.