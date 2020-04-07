Google Güncel Koronavirüs Haritası Geliştirdi

Ülkemizde ve dünyada Koronavirüsle ilgili her dakika yeni bir gelişme yaşanmaya, vaka ve can kayıplarıyla ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Google Koronavirüs haritası oluşturarak anlık verileri paylaşacağı bir alt yapı hazırladı.

Bu haritada ülkelerdeki güncel koronavirüs vaka sayıları, hayatını kaybedenlerin sayıları paylaşılıyor.

İşte Google’ın geliştirdiği güncel Koronavirüs haritası…

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