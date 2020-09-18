Giydiğimiz Kot Pantolonlarda Kullanılan Mikrofiberler Denizleri Kirletiyor

Birçok farklı denizden alınan su örneklerinde kot pantolon imalatında kullanılan mikrofiberin denizleri ve çevreyi kirlettiği ortaya çıktı.

Konuyla ilgili araştırma yapan gizibu.com'dan Yalı Çapkını mahlaslı bir yazarın konuyla ilgili kaleme aldığı yazı şu şekilde:

Kot pantolonlar hemen hemen hepimizin gardrobunun ayrılmaz bir parçası. Dünya üzerinde her sene, milyonlarca kot pantolon üretiliyor. Ancak kot pantolon imalatında kullanılan mikrofiber etrafı kirletiyor. İmalat kumaşında kullanılan on binlerce ton zarar veren kimyevi, karbon emisyonu ve kullanım dışı kalan ürünler etraf kirliliğine kapı aralıyor. Toronto’dan Kuzey Kutbu’na kadar Kanada’nın dört bir yanından alınan su örneklerinde çok miktarda kot pantolon mikrofiberleri keşfedildi. Peki bu ne manaya geliyor? Gelin beraber bakalım.

Toronto’dan Kuzey Kutbu’na kadar Kanada’nın dört bir yanından alınan su örneklerinde çok miktarda indigo denim mikrofiberleri keşfedildi

Miriam Diamond ve meslektaşları tarafından Toronto Üniversitesi’nde yürütülen çalışmada numunelerdeki tüm mikrofiberlerin sekizde biri ile dörtte biri arasındaki miktarın kotlara ait olduğu bulundu

Mikrofiberlerin bir bölümü bin 500 metre derinlikte bulundu ve araştırmacılar bunun, uzun mesafelere dayanabilecekleri mananına geldiğini söylüyor

En yüksek kot mikrofiber konsantrasyonları sığ banliyö göllerinde bulundu. Çalışma Kanada ile hudutluyken, ekip neticelerin başka yerlerde tekrarlanacağına inanıyor.

Araştırmanın başındaki isim olan Toronto Üniversitesi profesörlerinden Miriam Diamond; “Kuzey Kutbu’nda liflerin bulunması, insan tesirinin etrafa verdiği zararın ve dağılımının sembolüdür” diyor

Araştırmacılar ayrı olarak her yıkma sonrasında kot pantolonlarından ayrılan mikrofiber miktarını da inceledi. Tek bir yıkamada, bir kot pantolondan suyla beraber atılan 50 bin mikrofiber gözlemlendi. Bu mikrofiberler hanelerimizden çıkıp, göllere, denizlere, ummanlara dağılıyor ve onları kirletiyor.

Diğer taraftan kot pantolonların imalatında kullanılan yüksek su miktarı da etraf için tehdit oluşturuyor. Bir kot pantolonun imalatta 104 defa duş kadar su kullanılıyor

Elbiselerin imalatında etrafa oldukça fazla zarar veriliyor. Bu yüzden de günümüzde eco-friendly ürünler çıktı. Sürdürülebilir olmayan ürünlerin imalatı için kullanılan pestisitler (haşere öldürücü kimyeviler), toprağın ve suyun kirlenmesine ve dünya üzerinde her sene 20 bin pamuk işçisinin ölümüne kapı aralıyor

Tabii ki kimi markalar, organik pamuk ve iplik gibi tekstil maddelerini kullanılıyorlar.Organik tekstil ürünlerinin üretilmesi için tarlaya hormon, kimyevi madde ve başka zarar veren maddeler atılmıyor. İpliği boyamak için boya kimyasalları kullanılmıyor. İmalatta daha az su, ekolojik boya, yüzde 100 tabii iplik kullanılıyor. Bu da etraf sıhhatini destekliyor.

İngiltere Glasgow Üniversitesi’nden Caroline Gauchotte-Lindsay araştırma ile ilgili; “Ne yazık ki, sonuçlar etraf bilimcileri için şaşırtıcı değil; hem de bekleniyordu.” diye konuştu

İnsanlar olarak tabiatı ne yazık ki her istikametten kirletiyoruz.