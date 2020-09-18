Norveçli Kruvaziyer Şirketi Sefer Listesi'ne İstanbul ve Kuşadası'nı da Ekledi

Pandemi sonrası yeniden seferlerine başlayacak olan kruvaziyer şirketleri arasında yer alan Norveçli Norwegian Cruise Line, İstanbul ve Kuşadası'nı listesine aldı.

Cruise tatilleri, seyahat ve turizm endüstrisinde yeni tip koronavirus (Covid-19) pandemisinden en büyük darbe alan sektörlerden olan kruvaziyer turizmi paydaşları arasında bulunan Kuşadası'nda heyecan yarattı.

1 Kasım'da turlarına başlayacak olan, Norveç kruvaziyer firması Norwegian Cruise Line ile uzun süredir kruvaziyer gemisi yanaşmayan Kuşadası Limanı’nın 1 Kasım’dan itibaren hareketleneceği haberi, kötü bir sezon geçiren turizmciler ile esnafı heyecanlandırdı. Amerikan kruvaziyer firmasının web sitesinde 1 Kasım’dan itibaren yapılacak turların ülke limanları ve detayları paylaşıldı. Buna rağmen, yapılan planlamada turların Covid-19 pandemisinin gelişmelerine göre değişebileceği veya iptal edilebileceği bilgisi de verildi.

AKSİLİK OLMAZSA KUŞADASI KASIM'DA 2 GEMİYİ AĞIRLAYACAK

Herhangi bir aksilik olmazsa, Norwegian firmasından yapılan açıklamaya göre Norwegian Spirit (Norveç Ruhu) kruvaziyer gemisi 1 Kasım’da gecelik turu için Pire Limanı’ndan hareket edecek. Kruvaziyer gemisinin Kuşadası, Patmos, Aşdod, Hayfa, Limasol ve Santorini’yi ziyaret edeceği belirtildi.

Pire Limanı’ndan 8 Kasım'da hareket edecek olan ikinci kruvaziyer gemisi Norwegian Star’ın (Norveç Yıldızı) ise 10 günlük turda Pire, Santorini, Rodos, Bodrum, Kuşadası, Midilli, İstanbul, Selanik ve Mikonos limanlarına uğrayacağı şirketin yaptığı açıklamada belirtildi.