Akartaş Ailesi'nin Acı Günü
İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Pasifik Lojistik Grubu ve Denizcilik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Burak Akartaş'ın kayınpederi Mahir Tıknaz vefat etti.
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İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Pasifik Lojistik Grubu ve Denizcilik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Burak Akartaş'ın kayınpederi Mahir Tıknaz vefat etti.
Merhum Mahir Tıknaz'ın Cenazesi, 18 Eylül Cuma (bugün) Sapanca Mezarlığı Aile Kabristanına defnedildi.
Vira Haber Ailesi olarak Merhum Mahir Tıknaz'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı dileriz.
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Etiketler : Deniz Ticaret Odası, DTO
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