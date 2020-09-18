Oruç Reis’in Bakım Sonrası Rotası Belli Oldu

Oruç Reis’in Antalya Limanı'nda devam eden bakımı sonrası rotası belli oldu. Oruç Reis, Sismik araştırmalarına Meis’in güneyinde devam edecek. Oruç Reis’in bu bölgedeki araştırmalarının 2 ayda tamamlanması bekleniyor.

Türkiye'nin BM'ye 2004 yılında bildirdiği kıta sahanlığında yürüttüğü faaliyetler, Yunanistan ile müzakereye konu değil. Bu doğrultuda Oruç Reis'in bölgedeki planlı faaliyetlerinin, bakım onarım ve personel değişimi ardından tamamlanması için geminin yeniden bölgeye gönderilmesi bekleniyor.

SIRADAKİ ROTA MEİS ADASI'NIN GÜNEYİ

Oruç Reis, 9 Ağustos'ta Türkiye'nin deniz yetki alanlarının en güneyinden başlattığı faaliyetlerini, yayınlanan diğer iki Navtex ilanıyla birlikte kuzey istikametine doğru sürdürdü. Geminin bir sonraki görev sahasının ise Meis Adası'nın hemen güneyindeki deniz yetki alanlarını kapsaması planlandı. Bu doğrultuda yeni Navtex ilanının koordinatlarının Meis ve Rodos adası karasularının bitiminden itibaren başlatılması bekleniyor. Oruç Reis'in şu ana kadar güneybatı-kuzeydoğu istikametinde taradığı bu alanlar, Meis güneyi de dahil olarak tamamlandıktan sonra, güneydoğu-kuzeybatı hatları boyunca 90 derece kesen hatlar üzerinden bir kez daha taranacak ve bölgedeki sismik araştırma faaliyetinin ilk aşaması tamamlanmış olacak.

Vira Haber