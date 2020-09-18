Dökme Yük Gemisi 15 Tonluk Yelkenli Yat ile Çarpıştı

Dökme yük gemisi LADY I ile 15 tonluk yelkenli bir yatın, Doğu Çin Denizi kuzeydoğu ucunda çarpıştığı bildirildi

Yat ağır hasar gördü ve yelken direğini kırıldı ancak su üstünde kaldı. Can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı belirtildi.

Dökme yük gemisi, seyrini durdurdu ve soruşturma için Yeosu açıklarında demirledi.

Çarpışma gece ve açık denizde meydana geldiği için büyük olasılıkla yatın hatalı olduğu düşünülüyor. Yatın Şubat ayında Akdeniz'den ayrıldığı söyleniyor ve bir sonraki durağının Guam olduğu gelen detaylar arasında.