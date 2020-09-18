Pacific International Lines 3 Yaşlı Gemi Sattı

Singapurlu gemi operatörü Pacific International Lines, borçlarını yeniden yapılandırma planlaması kapsamında üç yaşlı konteyner gemisini daha sattı.

VesselsValue’ye göre PIL; 14 Eylül’de 2001 yapımı 1.728 TEU Kota Jasa'yı, 2002 yapımı 2.607 TEU Kota Ganteng'i, 2005 yapımı 4.253 TEU Kota Laju'yu sattı.

Kota Jasa, Kota Ganteng ve Kota Laju için satış rakamları açıklanmasa da piyasa değerleri şöyle;

Kota Jasa 2,85 milyon dolar,

Kota Ganteng 4,13 milyon dolar,

Kota Laju 8,18 milyon dolar.

Endonezyalı iç hat operatörü Temas Line'ın Kota Ganteng'i satın aldığı söylenirken, Yunan şirketlerin Kota Laju'yu satın aldığı bildirildi. Kota Jasa'nın alıcısı ise bilinmiyor.

Kurucusu YC Chang’in, 4 Eylül'de 102 yaşında vefat ettiği PIL, Singapur hükümetinin yatırım şirketi Temasek Holdings'in bir birimi olan Heliconia Capital ile bir finansal kalkınma planı için görüşmelerde bulunuyor. Her iki taraf da görüşmeleri bu ayın sonuna kadar tamamlamayı umuyor.

Heliconia Capital, 30 Temmuz'da 112 milyon ABD doları tutarında yatırım yapmayı kabul ettiğini açıklamıştı.

PIL'in zararları 2019'un ilk yarısında 65 milyon ABD doları net zarara geriledi, bu rakam 2018'in ilk yarısında 141,18 milyon ABD dolarıydı.

PIL’in, Transpacific ticaretinden çıkmak, bir yan kurulu olan Pacific Direct Line’ı ve bir dizi gemiyi satmak da dahil olmak üzere kendini kurtarmak için çabaladığı biliniyor.

En son satışlar da dahil olmak üzere PIL’in, Aralık 2019'dan beri 10 gemi sattığı biliniyor.