Giyim Sektöründe Kıyafet Kişiselleştirme

Onlinegiyim kitlesel kişiselleştirmeyi, tedarik işlemleriyle ürünlerin üretim sürecindeki yönetimini bilgisayar sistemiyle kişilerin beklentilerine yönelik, farklı kişiselleştirme derecelerinde bir bütün olarak tanımlamıştır. Pine giyim sektöründe kişiselleştirme yönteminin gelecek vaat ettiğini düşünmektedir. Giysilerdeki kişiselleştirme, vücut ölçüsüne uygun bir şekilde modülerleştirilmelidir. En hızlı kararı alıp üretime geçen firma, burada rekabet üstünlüğünü elde edecektir. Kitlesel kişiselleştirme, hazır giyim ve kişiye özel üretim yöntemleri arasında yer almaktadır. Ashdown , sıradan giysilerden kişiye özel giysilere geçişi, 4 aşamada incelemiştir. Kitlesel kişiselleştirme, genişletilmiş beden gruplarına karşılık gelmektedir.

Tek beden

Standart beden grupları ( Hazır giyim beden sistemleri)

Genişletilmiş Beden Grupları

Her birey için tek beden

Vücuda Uygunluk ve Tasarım Parametreleri Açısından Kişiselleştirme

Giysi üretiminde kişiselleştirme için geliştirilen yaklaşımda, kıyafetlerin kişiye yönelik olması için üç bileşen tanımlamıştır:

Tasarım / estetik Vücuda uygunluk / rahatlık Fonksiyon / performans

Kişiselleştirmede müşterilerin, vücuduna giysinin tam uyması, dizaynı ya da performansı ürün döngüsüne dâhil olabilmektedir. Kişiselleştirme, bu parametrelere göre ayrı ayrı değerlendirilebilir. Ancak tüm parametreler, kendi aralarında bağlantılıdır.

Özel amaca yönelik olarak üretilmiş giysilerde vücuda iyi oturması ve hareket serbestliği, giysinin estetik özelliklerden önce gelmektedir. Ürün geliştirme aşamasında giysinin fonksiyonel özellikleri dikkate alınmalıdır (Kocamaz,2005).

Tasarım açısından giysilerin kişiselleştirilmesi ise diğer sektörlerle benzer şekilde yapılmaktadır. Tasarımın kişiselleştirilmesi; müşterilerle birlikte karar alınarak yapılmalıdır. Çeşitli tasarım dokümanlarıyla birlikte ürün seçenekleri müşterilere sunulmalı ve birlikte yol alınmalıdır.

Onlinegiyim.com Avantajları

Kişiselleştirmenin birçok avantajı bulunmaktadır. Şirketler, farklı müşterilere farklı yaklaşarak, farklı davranarak, müşteriler hakkında sürekliliği olan ve sık sık yenilenen bilgi tabanı oluşturabilmektedir. Ayrıca, bu şekilde müşteri edinme stratejilerini geliştirerek var olan müşterilerinin sadakatlerini artırabilmektedirler. Hatırlanma oranlarını geliştirip, yükseltebilirler. Bunun dışında oluşturdukları veri tabanını başka ürünlerin tanıtımı ve satışında da kullanabilirler. Bu alanların birindeki bir ilerleme, karlılığın artmasına sebep olacaktır. Onlinegiyim.com sitesinden destekli sütyen modellerini kişiselleştirerek kullanabilirsiniz.

Giyim Sektöründe Kıyafet Kişiselleştirme

Dezavantajlarına gelince; müşteriler hakkında bilgi toplamaya çalışmak özel yaşama saygısızlık gibi algılanabilmektedir. Şirketler, müşterilerden edindikleri bilgileri nasıl kullanacakları konusunda oldukça bilinçli ve dikkatli hareket etmek durumundadırlar. Örneğin, müşterilere ait bilgileri başka şirketlere adres listesi olarak kullanmaları için satmak, müşterinizin güvenini sarsabilmektedir. Bunen doğru yolu, bilgiyi almadan önce müşteriye bu bilginin güvenliği konusunda taahhüt verilmelidir.

Kaynak : www.onlinegiyim.com