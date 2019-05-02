İDEF’te fazla anlaşmaya ASFAT imza attı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 30 yıllık inşa, modernizasyon, tamir, bakım ve idame tecrübesini, bir çözüm ortağı yaklaşımı ile tüm dost ve müttefik ülkelere sunan ASFAT, fuarda uluslararası delegasyonlar ve firmalarla da birebir görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmeler sonucunda, firmalarla birçok alanda stratejik iş birliği mutabakatları imzaladı.

Fuarda dün en fazla anlaşmaya ASFAT A.Ş. imza attı. Milli Savunma Bakanlığı standında bulunan ASFAT, burada ulusal ve uluslararası önemli firmalarla 20 anlaşma imzaladı. ASFAT A.Ş. Genel Müdürü Esad Akgün'ün hazır bulunduğu törende Ukrayna'dan UkrObronProm, Kanada'dan Vard, Romtehnica, Hat-San Tersanesi, Meteksan, Esen Sistem, BİTES, Best Grup ile mutabakat muhtırası imzalarken, SAHA İstanbul, OSSA-OSTİM Savunma Kümelenmesi, TSSK-ODTÜ Teknokent, ESAC-Eskişehir Savunma Kümelenmesi, HUKD, İzmir Havacılık Kümelenmesi ile de stratejik işbirliği anlaşması imzaladı.

Şirket ayrıca Airbus MRO'nun yanı sıra YDS, Hollanda'dan Damen, Aselsan, Karadağ Savunma Bakanlığı, Alp Havacılık ile çeşitli anlaşmalar imzaladı. ASFAT Genel Müdürü Esad Akgün, atılan imzalarla kurumlar arasında çok güzel birliktelikler olacağını belirterek, hayata geçirilecek projelerin önemine değindi. ASFAT A.Ş, fuarda askeri fabrika, tersaneler ile birlikte savunma sanayiinde son yıllarda hayata geçirdiği projeleri tanıttı. Şirket uluslararası delegasyonlar ve firmalarla da birebir görüşmeler gerçekleştirildi.

DEVLETTEN DEVLETE İŞ

Öte yandan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal da standa gelerek, yapılan çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı. ASFAT, savunma sektöründe küresel ölçekte 'Devletten Devlete' satış, pazarlama ve işbirliği alanında faaliyet göstermek üzere kurulmuştu.

Vira Haber