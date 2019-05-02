Esra Sultan ve Barış Bey Küba’yı aydınlatacak

Karadeniz Holding’e bağlı Karpowership ile Küba Enerji Bakanlığı arasında Ekim 2018’de imzalanan anlaşma sonrasında ülkeye elektrik verecek iki enerji gemisi yola çıktı.

Esra Sultan ve Barış Bey isimli iki gemi, Küba’ya 51 ay boyunca enerji sağlayacak.

Karadeniz Holding Yönetim Kurulu üyesi ve Stratejik İş destek Grup Başkanı Selma Akdoğan, yaptığı açıklamada “Kağıthane’den çıkmış global bir şirketiz. Gittiğimiz her yerde ekonomi canlanıyor. Yakında Küba’ya da elektrik sağlayacağız” demişti.

Lübnan, Gana, Mozambik, Gambia, Guinea Bissau, Sudan ve Sierra Lone’a da elektrik verdiklerini belirten Akdoğan, “Kara santralı yapmak en az 2 yıl sürüyor. Biz denizde açığa gemiyi 1 ay içinde götürüyoruz. Bir gemiyi 6-9 ay içinde santrala dönüştürüyoruz. Gemi yanaşıyor, herhangi bir trafoya bağlanıp bölgeye elektriği iletiyor. Maliyeti düşük. Görünemeyen hiçbir maliyeti yok. Gittiğimiz her yerde ülke toplam o elektriğe sahip olma maliyetini biliyor. Çoğu yerde doğalgazla çalışıyoruz. LNG ile çalışan santrallarımız da var” diye konuşmuştu.

Vira haber