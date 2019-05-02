İran tankeri Cidde Limanı’na çekildi

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre, İran Ulusal Tanker Şirketi'ne (NITC) ait petrol gemisi, teknik arıza nedeniyle Cidde Limanı'na yönlendirildi.

Haberde, Süveyş Kanalı yönünde ilerleyen geminin motor dairesinin su aldığı ve Suudi yetkililerle temasa geçilerek geminin en yakın liman olan Cidde Limanı'na çekildiği kaydedildi.

Vira haber