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GKRY, İtalya ve Fransa'yla tatbikat yapacak

GKRY, İtalya ve Fransa'yla tatbikat yapacak

Rum Savunma Bakanlığı, Fransa ve İtalya ile birlikte yarın ortak tatbikat yapacaklarını açıkladı. tatbikat, Güney Kıbrıs kara sularında icra edilecek.

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Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanları sınırlandırmasına dair mutabakat muhtırasının imzalanmasının ardından yapılacağı açıklanan tatbikat, Güney Kıbrıs kara sularında icra edilecek.

ANKARA'YA MESAJ: HAZIRIZ

Öte yandan İtalya da, Doğu Akdeniz'de devriye görevi yapan savaş gemisini Güney Kıbrıs'a gönderdi. Martinengo adlı fırkateyn Larnaka Limanı'na demirledi. Rum medyası da, İtalyan Gazetesi La Repubblica'nın haberini öne çıkardı. Habere göre gazeteye konuşan İtalyan yetkililer, "Ankara'ya mesaj açıktır; bayrağımızı göstermemiz gerekiyorsa hazırız" dedi.

Vira Haber

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