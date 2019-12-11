2019 yılın kişisi Greta Thunberg oldu

Time dergisi 1927'den beri her yılın sonunda seçtiği 'Yılın Kişisi' için 2019'da 16 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'i layık gördü.

Dergi BM'de dünya liderlerine 'Sadece paradan bahsediyorsunuz, bu ne cesaret?' diye azarladığı konuşması, devlet başkanlarının kendisi için söylediği şeyleri Twitter hesabının bio kısmına yazması ve özellikle de ABD Başkanı Donald Trump'a attığı bakışla bu yıl adından bir hayli söz ettiren Thunberg için 'gençliğin gücü' ifadesini kullandı.

Thunberg ocak ayında 17 yaşına basacak.

İklim mücadelesiyle tüm dünyaya ilham veren 16 yaşındaki İsveçli aktivist Greta Thunberg, dünya çapında iklim hareketinin sembolü haline geldi. Okul grevi ve düzenlediği eylemlerle akranlarına öncülük eden 16 yaşındaki İsveçli aktivist, Asperger sendromlu olmasına rağmen sesini dünyanın en önemli konferanslarında politikacılara yaptığı konuşmalarla duyurdu.

TIME tarafından 'yılın kişisi' seçilen 16 yaşındaki genç iklim aktivisti Greta Thundberg, Madrid'deki Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'na (COP25) katılmak için Amerika'dan başladığı yolculukta okyanusu geçerek Portekiz'in başkenti Lizbon'a gitmişti.

Küresel iklim değişikliğiyle mücadelede fenomen haline gelen genç aktivist bugün iklim değişikliğine dikkat çeken konuşmasını Madrid'deki Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'nda yaptı.

Vira Haber