GMO Haftası etkinliklerle kutlanıyor

9 Aralık 2019 tarihinde Piri Reis Hazırlık Yerleşkesi Konferans Salonu’nda düzenlenen panellerin açılışına, Gemi Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bostancı, Genel Sekreteri Mustafa Kürşat Pekşen, Yönetim Kurulu Üyeleri Bülent Hüseyinoğu ve Mustafa Kozil, Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Caner Bahadır, İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ergin, Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşatı ve Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cem Melikoğlu, İİB Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cem Seven, Türkiye Denizcilik Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Dereli, Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Feramuz Aşkın, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Başaran Bayrak, GİSBİR Genel Sekreteri Mehtap Özdemir, GİSBİR Ar-ge Uzmanı Gökhan Murat Kaya katılım sağladı.

Gemi Mühendisliği Haftası’19 etkinlikleri kapsamında düzenlenen panellerin açılışı, saygı duruşu ve İstiklal marşı ardından Gemi Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bostancı’nın konuşmasıyla başladı. Bostancı, konuşmasında panel konularının denizcilik sektörüne fayda sağlayacağını belirtti. Gemi Mühendisliği Haftası’nda düzenlenen etkinliklere başta Panel Ana Sponsoru olan Piri Reis Üniversitesi’ne ve tüm firmalara teşekkürlerini ileterek başarılı paneller diledi.

Ardından Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cem Melikoğlu, İİB Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Cem Seven ve Türkiye Denizcilik Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Dereli açılış konuşmalarını gerçekleştirdi.

9 Aralık 2019 tarihinde gerçekleşen panellerin ilk oturumu saat 10.30 başladı.

Oturumun konusunu “IHM, Inventory of Hazardous Material /Tehlike Madde Envanteri “ oluşturdu.

Lloyd’s Register Plan Onay ve Helpdesk Koordinatörü Hüseyin Doğar, Tehlikeli Madde Envanter Hazırlama ve Gemi Üzerindeki Uygulamaları hakkında sunum gerçekleştirdi.

DNV- GL Plan Onay Koordinatörü Yasemin Üstünlüoğlu, Avrupa Birliği Gemi Geri Dönüşüm Yönetmeliği Kapsamında Gemilerdeki Tehlikeli Madde Envanteri hakkında sunum gerçekleştirdi.

Türk Loydu Vakfı Plan Onay Mühendisi Şahap Canberk Karahan sunumunda, Tehlikeli Madde Envanteri ve Tehlikeli Maddelerin Özellikleri’ne değindi.

Tüm panelistlere katkılarından dolayı Gemi Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bostancı teşekkürlerini sunarak plaketlerini takdim etti.

Panellerin ikinci oturumu saat 13.30 başladı.

Oturumun konusunu “Otonom Gemi Teknolojileri “ oluşturdu.

GMO Ankara Temsilciliği Üyesi, T.C. UAB Denizcilik Sörvey Mühendisi Dr. Fatih Yılmaz sunumunda IMO’nun Otonom Gemi Çalışmaları: Deniz Taşımacılığı ve Gemi İnşa Sektörü’ne Etkileri konuları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

İTÜ’den Doç. Dr. Devrim Bülent Danışman Otonom Teknolojileri Tarihçesi ve Gemilerdeki Uygulama Alanları hakkında sunumunu paylaştı.

Elkon Elektrik San. ve Tic. A.Ş.’ den Ar-Ge Mühendisi Özhan Atmaca Gemilerde Elektrifikasyona sürükleyen faktörler, Gemilerde kullanılan Sevk Sistemleri, Gemilerde Batarya ve Yenilenebilir Enerji Kullanımı, Gemi Enerji Verimliliği, Gemilerde Otomasyon Sistemleri ve Otonom Gemi Vizyonu konularında sunum gerçekleştirdi.

STM A.Ş’den Lider Tasarım Mühendisi Baycan Toptaş ve Kıdemli Tasarım Mühendisi Buğra Uğur Yazıcı Makine Öğrenmesi, Deniz Platformlarında Temel Düzeyde Yapay Zekâ Uygulamaları ve Savaş Gemilerinde/ Denizaltılarda Otonominin Geleceği konularında bilgilendirmelerde bulundular.

Tüm panelistlere katkılarından dolayı Gemi Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bostancı teşekkürlerini sunarak plaketlerini takdim etti.

Panellerin üçüncü oturumu saat 15.15’te başladı.

Oturumun konusunu “Deniz Teknolojisi Mühendisliği ve Faaliyet Alanları“ oluşturdu.

İTÜ’den Prof. Dr. İsmail Hakkı Helvacıoğlu “Deniz Teknolojisi Mühendisliği Eğitimi” konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

İTÜ’den Dr. Öğretim Üyesi Yalçın Ünsan “Kıyı ve Deniz Yapılarını Türkiye Uygulamaları, Deniz Teknolojisi Mühendisliğinin Yasal Problemleri, Deniz Teknolojisi Mühendisliğinin İş alanları” konularında bilgilendirmelerde bulundu.

İTÜ’den Doç. Dr. Özgür Özgüç “Global Offshore Sektörü” konusunu sunum eşliğinde katılımcılara aktardı.

Tüm panelistlere katkılarından dolayı Gemi Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyeleri Bülent Hüseyinoğlu ve Mustafa Kozil teşekkürlerini sunarak plaketlerini takdim etti.

10 Aralık 2019 tarihinde gerçekleşen panellerin ilk oturumu saat 10.30 başladı.

Oturumun konusunu “IMO 2020 Kapsamında Emisyon Kısıtları ve Alternatif Yakıt Uygulamaları“ oluşturdu.

İTÜ’den Prof. Dr. Selma Ergin “IMO 2020 Kükürt Düzenlemeleri Kapsamında Yakıt Katkılarının Gemilerin Yakıt Tüketimine ve Egzoz Emisyonlarına Olan Etkileri” konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

Türk Loydu Vakfı Kıdemli Araştırma ve Kural Geliştirme Mühendisi Aslı Yaldız Öztekin “Uluslararası Emisyon Kuralları ve Alternatif Yöntemler” hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

T.C. UAB Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü, Denizcilik Uzmanı Turgay Buyuran “IMO 2020 ve AB 2012/33/EC Direktifi Düzenlemeleri, Emisyon Kontrol Alanları/Akdeniz için Planlanan Emisyon Kontrol Alanı Çalışması” konularını aktardı.

Tüm panelistlere katkılarından dolayı Gemi Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Bülent Alnıaçık teşekkürlerini sunarak plaketlerini takdim etti.

Panellerin ikinci oturumu saat 13.30’da başladı.

Oturumun konusunu “Geçmişten Geleceğe Türk Gemi İnşa Sanayii“ oluşturdu.

YTÜ Yüksek Mühendisi ve Haliç Tersanesi’nin Müdürlüğü’nü yapan aynı zamanda Denizcilik Bankası Genel Müdürlüğü Muavinliğini yapan Ali Can, dünya ve Türkiye’deki gemi inşa sanayinin gelişim evrelerini karşılaştırmalı olarak sunum eşliğinde aktardı. Pendik Tersanesi’nin kuruluş aşamalarını, inşa edilen gemileri, motor fabrikasının faaliyetlerini detaylı bir şekilde katılımcılarla paylaştı. Kendisine bu fırsatı veren Gemi Mühendisleri Odası Yöneticilerine teşekkürlerini ifade etti.

Gemi Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bostancı teşekkürlerini sunarak plaketini takdim etti.

Panellerin üçüncü oturumu saat 15.15’te başladı.

İİB Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Bozdemir “Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Destekleri, Pazara Giriş Belgeleri Destekleri, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Yurtdışı Fuar Desteği” konuları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Markalaşma ve Tasarım Destekleri Dairesi Başkanlığı Ticaret Uzmanı Mehmet Yakıcı “Tasarım Destekleri ve Turquality Marka Programları” hakkında katılımcılara bilgilendirmelerde bulundu.

GİSBİR’den Yeminli Mali Müşavir, Sorumlu Denetçi, Eski Hesap Uzmanı Murat Erişti “Gemi ve Yat Yapımındaki Teşvikler” konuları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Tüm panelistlere katkılarından dolayı Gemi Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bostancı teşekkürlerini sunarak plaketlerini takdim etti.

Tüm panelistlere katkılarından dolayı Gemi Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Hüseyinoğlu teşekkürlerini sunarak plaketlerini takdim etti.

Vira Haber