Global Konteyner Taşıma Ücreti Yükselişte

Drewry tarafından yapılan açıklamaya göre, Dünya Konteyner Endeksi'nde söz konusu dönemde 40’lık konteynerin spot navlun fiyatlaması yüzde 2,3 artışla 9 bin 262,02 dolar oldu.

Endeksin geçen yılın aynı ayına göre artışı yüzde 170 olarak gerçekleşti.

Yılbaşından bu yana ortalama fiyatlama 7 bin 484 dolar olurken, bu 5 yıllık ortalama olan 2 bin 739 doların 4 bin 745 dolar daha üzerinde oluştu.

Shanghai-Rotterdam hattı önceki haftaya göre değişmezken, geçen yıl aynı haftaya göre yüzde 196 yukarı geldi. Aynı hattın ters yönünde bir önceki haftaya göre yüzde 2 düşüş olurken, geçen yıl aynı haftaya göre yüzde 18 arttı.

Shanghai-Los Angeles hattı önceki haftaya göre yüzde 5, geçen yıl aynı haftaya göre yüzde 148 arttı. Los Angeles-Shanghai hattı önceki haftaya göre değişmedi, geçen yıl aynı haftaya göre yüzde 153 yükseldi.

Vira Haber