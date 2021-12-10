Merkez Bankası Açıklaması Öncesi Dolar Tırmanışa Geçti
Gözler Merkez Bankası’nın 16 Aralık’taki toplantısına çevrilirken, Dolar/TL kuru tırmanışa geçti ve 13.86’yı gördü.
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Son aylardaki faiz indirimlerinin ardından Türk Lirası karşısında hızla değer kazanan ABD Doları, dün kapanışta 13.78 seviyesindeydi.
Dolar güne 13.80’in üzerinde başlarken, 13.86’yı gördü. Saat 09:32 itibariyle 13.87 seviyesinde seyrediyor. Euro ise dünü 15.6 seviyesinden kapatırken, bugün 15.67’ye kadar yükseldi.
Öte yandan Merkez Bankası, bugün aralık ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini açıklayacak. Merkez, 16 Aralık’ta ise faiz toplantısı yapacak.
Vira Haber
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Etiketler : Merkez Bankası, Dolar, Euro, Türk Lirası, ABD
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