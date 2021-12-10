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Lojistik Destek Gemisi "A-574" Deniz Kuvvetleri Komutanlığının Hizmetine Girdi

Lojistik Destek Gemisi "A-574" Deniz Kuvvetleri Komutanlığının Hizmetine Girdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Lojistik Destek Gemisi TCG Yzb. Güngör Durmuş'un (A-574) Deniz Kuvvetleri Komutanlığının hizmetine girdiğini bildirdi.

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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Lojistik Destek Gemisi TCG Yzb. Güngör Durmuş düzenlenen törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın hizmetine girdi. Hayırlı olmasını temenni ediyor, emeği geçenleri kutluyoruz." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, A-574'ün hizmete girmesi nedeniyle düzenlenen törenden fotoğraflar da yer aldı.

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Vira Haber

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