Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkan Tamer Kıran'ı Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kıran'ı kabul etti.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
Vira Haber
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