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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkan Tamer Kıran'ı Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkan Tamer Kıran'ı Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kıran'ı kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

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Vira Haber

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