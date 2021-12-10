DÖDER Sektör Söyleşileri Moda Deniz Kulübü’nde Gerçekleşti!

İlk oturumda konuşmacı Emekli Amiral Alaettin Sevim geçmiş yıllardaki denizaltı anılarından bahsetti ve “Deniz Hukuku Nedir?, Deniz Mekansal Planlama” konularında öğrencilere bilgilerini aktardı. Karadeniz’de “Mekansal Planlamalar”ın mevcut olduğunu belirten Sevim, Karadeniz’in oksijeni en az olan denizi olduğunu da belirtti.

Prof. Dr. Bülent Sözer “Bu daveti kabul etmemin asıl nedeni bir öğrenci derneğinin 22 yıldır faaliyetlerini aksatmadan güzel bir şekilde yürütmüş olmasıdır.” diyerek sözlerine başladı. İkinci oturumda ise Piri Reis Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sezer Ilgın Denizcilikte Hukuk Kavramı hakkında sunumunu gerçekleştirdi. Son olarak Uluslararası Sigorta Hukukçuları Birliği-Deniz Komisyonu Üyesi Av. Cem Congar “Deniz Sigortalarının Uluslararası Hukuk Açısından Değerlendirilmesi” konulu konuşmasını yaparak sempozyumu noktaladı.

Konuşmacılara plaketleri takdim edildikten sonra tüm katılımcılara teşekkür edilerek etkinlik sonlandırıldı.

Vira Haber