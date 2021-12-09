Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi İlk Kez Düzenlendi

Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi, 60’ın üzerinde stantlı katılımcı ile bin 200 ziyaretçinin buluşma noktası oldu. Önemli iş birliği anlaşmalarının gerçekleştiği DLSS’e, 20 ülkenin askeri ateşesi de katıldı.

Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi Organizasyon Komitesi Başkanı ve Mildata Askeri Doktrin ve Harekât Uyumluluk Analisti Sami Atalan, ülkelerin savunma sanayisindeki gücünü ortaya koymasında askeri lojistiğin kilit bir rol taşıdığını belirterek; “DLSS Türkiye’nin alanındaki tek zirvesi, dünyada da bu alana odaklanan zirvelerin sayısı oldukça sınırlı. DLSS’in savunma sanayisi için çok yönlü ve önemli bir noktada bulunan askeri lojistiğin gelecek vizyonunu karşılayacak inovatif çözümler ve yaklaşımlarla ilgili bilgi alışverişi fırsatı sunması açısından önemli bir boşluğu doldurduğuna inanıyoruz. İki gün boyunca savunma sanayisi profesyonelleri, karar vericiler ile askeri personel ve akademisyenler lojistik modernizasyonu ve dijital dönüşüm konularında çözüm alışverişine aktif olarak katıldı ve ihracat fırsatlarını keşfettiler” diye konuştu.

Askeri lojistikte dijital dönüşüm tartışıldı

Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi’nde, gelecek 10 yılın gündemindeki önemli başlıklar masaya yatırıldı. Zirve’nin önemli oturum konuları arasında ‘Savunma Sanayisinde Sürdürülebilir Ömür Devri Yönetimi’, ‘Harekât Alanlarına Göre Özel Lojistik Çözümler’, ‘Savunma Sanayi Kapsamında Bölgesel ve Küresel Lojistik’, ‘Lojistik Destek Paketlerinin İhracat Kalemi Olarak Pazarlanması’, ‘Hareket Lojistiğinde Engel Aşma’, ‘Askeri Lojistikte Dijital Dönüşüm’ yer aldı.

Zirve de önemli özel sunu konuları da paylaşıldı: ‘Sınır Ötesi Operasyonlarda Fransız Ordusunun Kara Araçları ile Lojistik Çözümleri’, ‘Milli Silah Sistemleri Ömür Devri Yönetimi-Garanti Sonrası Dönem Örnek Modeli’, ‘Tehlikeli Maddelerin Taşınması Hakkında Uluslararası Düzenlemeler’, ‘Savunma Sanayisinde Bir Başarı Hikâyesi’, ‘Çatışma Durumunda Kültürel Mirasın Korunması’, ‘ELD’nin Askeri Lojistik Destek Faaliyetlerine Etkilerine Yönelik Örnek Çalışmalar’ ile ‘savunma Lojistiği Tedarik Sürecince Diplomatik İşlemler ve Özel Prosedürler’.

Zirve’nin açılışına ilgi yoğundu

DLSS’in açılışını Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uğur Coşkun ile Mildata’dan Askeri Doktrin ve Harekât Uyumluluk Analisti Sami Atalan gerçekleştirdi. Zirve’nin açılışına sektör temsilcilerinin ilgisi yoğundu.

TÜBİTAK SAGE ve DASAL Havacılık Teknolojileri güçlerini birleştirdi

Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi - DLSS ilk gününde önemli bir iş birliğinin imza törenine ev sahipliği yaptı. TÜBİTAK SAGE (Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü) ile ASELSAN ve ALTINAY Savunma’nın ortak iştirakı DASAL Havacılık Teknolojileri arasında bir iş birliği protokolü imzalandı.

TÜBİTAK SAGE ve DASAL Havacılık Teknolojileri, DASAL havacılık platformlarına TOGAN Silah Sistemi entegrasyonuna ilişkin iş birliği yaptı. İmza törenine; TÜBİTAK SAGE Müdürü Gürcan Okumuş ile DASAL Havacılık Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin İlkmen katıldı.

Vira Haber