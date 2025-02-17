Global Ports Holding Antigua’da İkinci Faz Yatırımların Temelini Attı

Toplamda limanın geliştirilmesi için 45 milyon dolar yatırım planlayan Global Ports Holding, ikinci faz yatırımı olarak Haziran 2026’ya kadar yeni terminal binasının inşasını tamamlayacak.

Dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi ve Global Yatırım Holding iştiraki Global Ports Holding, Karayipler’de ada ülkesi Antigua ve Barbuda’da Antigua Kruvaziyer Limanı’nda yatırımlarına devam ediyor. Limanda toplam 45 milyon dolar yatırım planlayan Global Ports Holding, ikinci faz yatırımların temelini attı. Antigua Kruvaziyer Limanı’na yeni bir terminal binası ve rekreasyon alanları kazandıracak olan şirket, bu yatırımı Haziran 2026’ya kadar tamamlamayı planlıyor.

Yaklaşık 4 dönümlük alanda inşa edilecek olan yeni terminal binasında yeme-içme, alışveriş, park, yüzme havuzu, restoran ve bar içeren Antigua Day Club gibi olanaklar bulunacak.

‘Büyüme stratejisinde önemli rol oynuyor’

Temel atma töreninde konuşan Global Yatırım Holding ve Global Ports Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, “Bu proje Antigua Kruvaziyer Limanı’nın potansiyeli artırmak için gerçekleştirdiğimiz çalışmaların güzel bir örneği. Aynı zamanda yerel yetkililer ve paydaşlarımız ile iş birliğimizi güçlendiriyoruz. Limanda yapmış olduğumuz yatırımlar aynı zamanda bölge halkı için kalıcı ekonomik fırsatlar yaratılmasına imkan sağlıyor. Antigua Kruvaziyer Limanı, Global Ports Holding’in uzun vadeli büyüme stratejisinde önemli bir rol oynamaya devam edecek” dedi.

"Liman Geliştirme Projesi" hakkında konuşan Antigua Cruise Port Genel Müdürü Gasper George, limanda gerçekleştirdikleri yatırımların kruvaziyer limanın potansiyelini açığa çıkarma taahhütlerini sürdürdüklerinin bir göstergesi olduğunu söyledi.

Vira Haber