TURMEPA Deprem Bölgesinde İkinci Kodlama Sınıfını Hayata Geçirdi

Hatay İskenderun’dan sonra Samandağ’da ikinci kodlama sınıfını açtı. “Haydi Kodlayalım” projesiyle Mavi Okul ünvanı alan Samandağ Atatürk Ortaokulu’nda 12 Şubat’ta açılışı gerçekleştirilen sınıfta, öğretmen ve öğrencilerin denizlerin korunmasına yönelik bilimsel projeler üretmeleri sağlanacak. Proje kapsamında ilçe genelinde verilecek eğitimlerle bir yılın sonunda 31 okuldan 4.062 öğrenci ve 550 öğretmene ulaşılması hedefleniyor.

DenizTemiz Derneği/ TURMEPA, ülkemizde yaşanan deprem felaketinden en çok etkilenen illerimizden Hatay’ın Samandağ ilçesinde “Haydi Kodlayalım” projesini hayata geçirdi. TURMEPA’nın Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Ar-Ge ve Projeler Başkanlığı ve Samandağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle başlattığı eğitim projesi, 12 Şubat’ta Samandağ Atatürk Ortaokulu’nda gerçekleştirilen coşkulu açılış töreniyle başladı. Törene Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Ar-Ge ve Projeler Başkanlığı Uzmanları Müberra Seyman ve Meltem Gülnar, Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Harun Tüysüz, Samandağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdem Yaşar, TURMEPA Genel Müdürü Semiha Öztürk, Samandağ Atatürk Ortaokulu Müdürü Yusuf Olgun, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Harun Tüysüz açılışta yaptığı konuşmada, “Hatay 6 Şubat depremlerinden en çok zarar gören illerimizden biri. Depremden sonra buraya çok fazla yardım yapıldı ve hala da yapılmaya devam ediyor. TURMEPA gibi kıymetli sivil toplum kuruluşlarının buraya gelmesi ve çocuklarımızın eğitimine destek vermesi bizler için çok anlamlı. Samandağ Atatürk Ortaokulu'nda hayata geçirilen Haydi Kodlayalım projesi ile çocuklarımız denizlerimizi korumanın önemini teknoloji aracılığıyla öğrenecekler. Diğer okullardan da buraya çocuklarımız ve öğretmenlerimiz gelecek. Burada öğrendiklerini diğer öğretmen ve öğrencilere aktaracaklar. Projenin etkisi de kelebek etkisi misali giderek çoğalacak. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.” dedi.

TURMEPA Genel Müdürü Semiha Öztürk ise yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Bugün deprem bölgesi Hatay’da ikinci Mavi Okulumuzu ve ikinci kodlama sınıfı projemizi hayata geçiriyoruz. Bu proje ile depremden etkilenen çocuklarımızın yaralarını sararken onlara umut olmayı amaçlıyoruz. TURMEPA olarak 30. Yılımızda bu anlamlı projeyi başlatmak bizim için çok büyük önem taşıyor. Mavi Okulumuz Samandağ Atatürk Ortaokulu’nda açtığımız robotik kodlama ve üretim becerileri atölyeleri sayesinde ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın hem teknolojiye hem de çevre bilincine sahip bireyler olarak yetişmesni amaçlıyoruz. Gençlerimiz bu atölyelerde geleceğin dünyasına hazırlanırken hem öğrenecek hem de öğrendiklerini uygulamak için beceri geliştirerek denizlerimizin korunmasına yönelik yenilikçi projeler üretecekler. TURMEPA olarak gelecek nesillerin çevre bilinci yüksek, donanımlı bireyler olarak yetişmeleri için çalışmaya devam edeceğiz.”

Deniz eğitimleri teknolojiyle birleşiyor

TURMEPA’nın, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Ar-Ge ve Projeler Başkanlığı ile imzaladığı Deniz ve Su Kaynakları protokolü kapsamında bu yıl “Mavi Okul” unvanı alan Samandağ Atatürk Ortaokulu’nda proje kapsamında Robotik Kodlama ve Üretim Becerileri Atölyeleri kuruldu. Samandağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle kurulan atölyelerde, öğretmen ve öğrencilere eğitimler verilerek çocukların denizlerin korunmasına yönelik bilimsel projeler üretmeleri sağlanacak.

Proje kapsamında bir yıl boyunca Samandağ’da bulunan 31 okuldan 5 ve 6. sınıflardan 4.062 öğrenci ve 550 öğretmene ulaşılması hedefleniyor. 13 laptop ve mouse, 1 3D yazıcı, 2 adet Twin ahşap şekillendirme seti, 6 adet codey rocy robot, 12 öğrenci ve öğretmen için teknik malzeme ve donanım, 5 adet robotik kodlama setinin (lego) yer aldığı sınıfta ayrıca “Mavi Kütüphane” kuruldu. Kütüphanede Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan, deniz ekosistemi, sıfır atık ve iklim değişikliği ile ilgili 100 kitap yer alıyor. Bu kütüphane ile öğretmenlerin öğrencileriyle üreteceği projeler için kaynak oluşturulması amaçlanıyor. Eğitimlerin sonunda Robotik Kodlama ve Üretim Becerileri Atölyeleri, Samandağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne armağan edilerek bölgede diğer öğretmen ve öğrencileri ağırlamaya devam edecek.

Türkiye genelinde 12 Mavi Okul bulunuyor

TURMEPA’nın Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Ar-Ge ve Projeler Başkanlığı ile imzaladığı Deniz ve Su Kaynakları protokolü kapsamında Türkiye genelinde 12 okul, “Mavi Okul” unvanı aldı. Bu kapsamda bugüne kadar İstanbul’da 4, Edirne’de 3, Hatay’da 2, Muğla’da 2 ve Van’da 1 okul Mavi Okul eğitimlerini tamamladı. Projeyle yüz yüze ve çevrimiçi olarak sürdürülen eğitimlerde 5.824 öğrenci ve 534 öğretmene ulaşıldı. TURMEPA, Mavi Okul eğitimlerini yaygınlaştırarak sürdürmeyi hedefliyor.

Vira Haber